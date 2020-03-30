С начала суток 30 марта погиб один воин, трое ранены, один получил боевую травму, враг 14 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.
По позициям Объединенных сил в районе Водного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы целом выпустив 22 мины.
Защитников Песок враг обстрелял два раза - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.
Защитников Авдеевки захватчики обстреляли три раза - из 82-мм миномета и гранатометов различных систем.
Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации и открыли прицельный огонь по позициям противника.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил неподалеку Новолуганского из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Хутор Вольный враг применил 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.
По защитника Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины на каждый обстрел дали оккупантам достойный отпор.
Сегодня, 30 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".
Olduser@travel_ANDdream
Коментар з приводу падіння цін на роснафту до 16,2 $/барель:
"Миролюбний радянський нарід, мабуть, буде змушений йти на війну"