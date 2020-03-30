Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова

842 7

Волонтеры и небезразличные люди помогают украинским медикам.

Как сообщила в Facebook волонтерка Наталья Юсупова, сегодня куплены очки защитные, антисептики, респираторы ЗМ, кровоостанавливающее, защитные костюмы, передает Цензор.НЕТ.

"Часть уже у столичных медиков и завезли продукты, медперсонал ездит домой, кто раз 3 дня, кто раз в 10 дней. Все остальное отправляем в прифронтовые госпитали и больницы. Медики массово пишут мне и просят хотя бы 2-3 костюма на смену. С защитными костюмами беда, нужно очень много, но производители получили огромные госзаказы на госпитали СБУ и другие больницы", - отметила волонтерка.

Также она отчиталась за март. В частности, оплачено на рекордные 437 тыс. грн.:

  • лекарство для онкобольного воина (113 тыс.),
  • два монитора в реанимацию (107 тыс.),
  • химия для онкобольного (14,5 тыс.),
  • слуховые аппараты для воина (46 тыс.),
  • защитная одежда для медиков (76 тыс.) и подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частные медучреждения должны оказывать помощь больным коронавирусом людям, - Минздрав

Куплено 500 масок для меликов разных бригад, антисептики, рюкзак, лекарства. Заказаны 120 комплектов одежды для медиков.

Юсупова также сообщила новый номер карты для помощи: 5218 5722 2178 3579 ПриватБанк и 5358 3853 2000 2464 Монобанк.

Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 01
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 02
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 03
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 04
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 05
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 06
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 07

Также читайте: Минздрав набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом

Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 08
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 09
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 10
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 11
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 12
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 13
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 14
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 15
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 16
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 17
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 18

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воевать не смог, помогаю в тылу: волонтеры в Черкассах ремонтируют автомобили для нужд ООС. ВИДЕО

Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 19
Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова 20

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Смотреть комментарии