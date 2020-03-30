Медикам катастрофически не хватает защитных костюмов, - волонтер Юсупова

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Волонтеры и небезразличные люди помогают украинским медикам.

Как сообщила в Facebook волонтерка Наталья Юсупова, сегодня куплены очки защитные, антисептики, респираторы ЗМ, кровоостанавливающее, защитные костюмы, передает Цензор.НЕТ.

"Часть уже у столичных медиков и завезли продукты, медперсонал ездит домой, кто раз 3 дня, кто раз в 10 дней. Все остальное отправляем в прифронтовые госпитали и больницы. Медики массово пишут мне и просят хотя бы 2-3 костюма на смену. С защитными костюмами беда, нужно очень много, но производители получили огромные госзаказы на госпитали СБУ и другие больницы", - отметила волонтерка.

Также она отчиталась за март. В частности, оплачено на рекордные 437 тыс. грн.:

лекарство для онкобольного воина (113 тыс.),

два монитора в реанимацию (107 тыс.),

химия для онкобольного (14,5 тыс.),

слуховые аппараты для воина (46 тыс.),

защитная одежда для медиков (76 тыс.) и подобное.

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Куплено 500 масок для меликов разных бригад, антисептики, рюкзак, лекарства. Заказаны 120 комплектов одежды для медиков.

Юсупова также сообщила новый номер карты для помощи: 5218 5722 2178 3579 ПриватБанк и 5358 3853 2000 2464 Монобанк.















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