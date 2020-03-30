Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк

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"Европейская Солидарность" поддержала так называемый "антиколомойський закон" и призвала другие фракции парламента проголосовать за этот документ, чтобы уберечь Украину от дефолта.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В оппозиции всегда есть большое количество вопросов к законопроектам власти. Но я хотел бы, чтобы все четко понимали, что поставлено на карту. На карту поставлен дефолт Украины. Как мы к этому пришли - это вопрос третий. Но дефолт - это инфляция, это обесценивание национальных денег, другой курс национальной валюты, резкий рост безработицы, дестабилизация банковской системы. И заплатит за все это украинский народ. Наименее защищенные слои населения. Только для того, чтобы одному олигарху сохранить банк или вернуть банк ", - подчеркнул Порошенко.

"На сегодняшний день - это время истины. И именно поэтому "Европейская Солидарность" и я как ее лидер будем голосовать за этот закон. Призываю всех последовать примеру "Европейской Солидарности", - подчеркнул Порошенко.

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