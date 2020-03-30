В Раде объявили перерыв на дезинфекцию и кварцевание

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Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил во внеочередном заседании парламента перерыв для проведения дезинфекции сессионного зала.

Об этом он объявил во время внеочередного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С вашего позволения, я хочу объявить технический перерыв для кварцевания зала. Прошу убрать на 30 минут ваши вещи. Здесь будет проведена дезинфекция и кварцевание. Через 30 минут мы продолжим", - сказал Стефанчук.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада 30 марта на третьем за день внеочередном заседании рассматривает проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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Перед этим она приняла в первом чтении законопроект о гарантиях невозврата выведенных с рынка банков бывшим владельцам, а также назначила Максима Степанова на должность министра здравоохранения и Сергея Марченко - на должность министра финансов.

На еще двух внеочередных заседаниях в понедельник Рада приняла ряд законопроектов, о противодействии распространению коронавируса, о социальной и экономической защите в условиях карантина и т.д. Также был принят закон о бесперебойном питании в Вооруженных силах.

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