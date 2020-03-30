Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко

Об этом сообщил в Facebook Каховский городской голова Андрей Дьяченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, две недели назад мужчина вернулся из Польши и находился в самоизоляции.
"У больного были все симптомы коронавирусной инфекции, но лечился дома, не обращаясь в больницу за квалифицированной медицинской помощью. Был ли это коронавирус, узнаем, когда получим результаты анализов", - отметил чиновник.
Он поинформировал, что подъезд и квартиру, где проживал больной, продезинфицируют работниками ГСЧС.
Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 - летальные, 6 пациентов выздоровели.