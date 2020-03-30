Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко

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каховка

Сегодня в Каховке Херсонской области умер мужчина 1984 года рождения.

Об этом сообщил в Facebook Каховский городской голова Андрей Дьяченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, две недели назад мужчина вернулся из Польши и находился в самоизоляции.

"У больного были все симптомы коронавирусной инфекции, но лечился дома, не обращаясь в больницу за квалифицированной медицинской помощью. Был ли это коронавирус, узнаем, когда получим результаты анализов", - отметил чиновник.

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Он поинформировал, что подъезд и квартиру, где проживал больной, продезинфицируют работниками ГСЧС.

Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко 01

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 - летальные, 6 пациентов выздоровели.

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Коронавирус и карантин
карантин Каховка смерть Херсонщина COVID-19 коронавирус
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+8 Серый Вовк
Кому вирус а кому земельку продать ...
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30.03.2020 20:34
+3 Ali Hasan
Епідемія продовжує збирати свій смертельний врожай.
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30.03.2020 20:31
+2 сидор сидоров 945e588f
Зашибись.Это на совести власти.
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30.03.2020 20:34
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