"Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков

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укрспирт

Государственное предприятие "Укрспирт" до 30 апреля будет изготавливать дезинфицирующее средство, которое станет основой для производства антисептиков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".

Приступить к производству дезинфицирующего средства "Укрспирт" получил право после того, как парламент 30 марта поддержал соответствующий законопроект. Теперь под эти цели будут работать дополнительные заводы предприятия.

"Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару, мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство (по утвержденной рецептуре). Весь процесс происходит под надзором работников Государственной налоговой службы", - сообщил и.о. председателя ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

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Как сообщалось ранее, Верховная Рада 30 марта принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

Документ, в частности, предусматривает временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса.

Кабинет министров Украины ввел временный запрет экспорта спирта на период до 1 июня 2020 года.

Укрспирт на прошлой неделе подписал 106 договоров о продаже спирта украинским производителям средств дезинфекции и антисептиков. До 30 июня 2020 на предприятии действует упрощенная процедура закупки спирта: покупателям (юридическим лицам или ФОПам) нужно подписать упрощенный договор с государственным предприятием, оплатить счет - и сразу же можно приезжать на завод и забирать приобретенный спирт. Такой механизм действует в случае, если покупателю не нужно более 1000 литров спирта в квартал.

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На днях в ГП "Укрспирт" в работу были дополнительно запущены 4 завода, всего сейчас работают 14 заводов; их совокупная мощность - 26 тыс. декалитров спирта в сутки.

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