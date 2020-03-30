После инфицирования COVID-19 25 медиков в Монастырисском районе несколько медсестер написали заявления об уходе, - замглавы РГА Дронь

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медсестра

В Монастырисском районе Тернопольской области несколько работников среди сестринского персонала написали заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом.

Об этом в эфире hromadske рассказал заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят, и будут приняты на работу другие", - рассказал он.

Он допускает, что вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, одновременно на сегодня медиков достаточно.

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"Работает 10 врачей, которые задействованы в переоборудованной больнице на инфекционный госпиталь, и примерно 15 медсестер", - уточнил Дронь.

Напомним, в Монастырисском районе Тернопольской области по состоянию на утро 28 марта коронавирус обнаружили у 21 медицинского работника. Впоследствии COVID-19 выявили еще у 4 медиков. Всего в районе инфицированы 47 человек, один из которых скончался.

Коронавирус и карантин
карантин Тернопольщина увольнение медсестра COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+20 Вася Шевченко f77d76ba
медиков надо беречь ! их и так не много...

После инфицирования COVID-19 25 медиков в Монастырисском районе несколько медсестер написали заявления об уходе, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 7409
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30.03.2020 21:04
+16 Laur Balaur
За 4000 ищи дураков
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30.03.2020 21:04
+16 Deodar Revolution
рабы разбегаются, не хотят умирать без средств защиты за 4000грн ? Вместо того чтобы платить нормально медикам - "будут приняты на работу другие". Феодалы хреновы.
В Нью-Йорке медсестрам с сегодняшнего числа платят 100$ в час - 20000$ в месяц, люди знают за что рискуют.
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30.03.2020 21:14
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