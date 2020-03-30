Украинского активиста Приходько этапируют из оккупированного Крыма в РФ, - адвокат

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В оккупированном Крыму проукраинском активисту Олегу Приходько продлили арест до 15 сентября, его этапируют в российский Ростов-на-Дону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на адвоката Назима Шейхмамбетова сообщает "Крымская солидарность".

Отмечается, что на 9 апреля на 10:00 назначена дата первого судебного заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

"Олега Приходько обвиняют по следующим статьям УК РФ: ст.30 ч.1 и ч.1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ч.1 статьи 222 УК РФ (приобретение и хранение взрывчатых веществ) и ч.1 статьи 223.1 УК РФ (изготовление взрывчатых веществ). В ближайшее время Олег Приходько будет этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону", - сказал адвокат.

На данный момент он находится в СИЗО-1 города Симферополя, в той же камере. "Выглядит бодро, критических жалоб и замечаний на здоровье и условия содержания - нет. Лекарства передают своевременно", - прокомментировал адвокат.

По словам адвоката, украинский политзаключенный передает всем слова благодарности за поддержку его и его семьи, а также всех политзаключенных. Он намерен доказывать свою невиновность и абсурдность предъявленных обвинений.

"Несмотря на мои политические взгляды, несогласие с оккупацией Крыма, о чем я говорил и говорю открыто, у меня никогда даже в голову не приходило подрывать кого-то. Терроризм и насилие - это зло. А уголовное дело в отношении меня - это месть за мои политические взгляды ", - попросил передать свои слова общине Олег Приходько.

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Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.