Высший совет правосудия просит парламент не урезать зарплаты судьям

3455

Высший совет правосудия на внеочередном заседании утвердил консультативное заключение к законопроекту "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3279), которым предусмотрено сокращение размера судейского вознаграждения.

Как сообщили "Цензор.НЕТ" в ВСП, ни один суд не прекратил выполнять свою функцию в условиях карантина, суды осуществляют рассмотрение дел, в том числе и тех, которые возникли в связи с нарушением правил карантина.

В ВСП напомнили, что на сегодняшний день в судебной системе Украины наблюдается серьезная нехватка судейских кадров: из предусмотренных 7295 штатных должностей в судах, заполнено только 5192, из которых лишь 4751 судья имеет полномочия на осуществление правосудия. В 23% судов, в основном первого уровня, незаполненными остаются около 50% и более штатных должностей судей.

В своем консультативном заключении Высший совет правосудия также подчеркнул, что любые меры должны быть законодательно обоснованными, подкрепленные соответствующими расчетами и соответствовать принципу правовой определенности.

Несмотря на то, что в госбюджете отдельно определяются расходы на содержание судов с учетом предложений Высшего совета правосудия, этот орган не был привлечен к разработке предлагаемых Кабмином изменений.

ВСП также обратил внимание, что в соответствии со статьей 130 Конституции Украины размер судейского вознаграждения определяется Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" и не может определяться другими нормативно-правовыми актами. При этом, Конституционный Суд Украины неоднократно и последовательно указывал на то, что особый порядок финансирования судов является одной из конституционных гарантий независимости судей.

В своем консультативном заключении Высший совет правосудия отметил, что, понимая ответственность государства перед каждым гражданином, не поддерживает законопроект № 3279 в части дополнения Закона Украины "О Государственном бюджете на 2020 год" статьей 29 и обращается в Верховную Раду Украины с предложением воздержаться от принятия положений, которые будут нарушать конституционные гарантии независимости судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд зарплаты судей и работников судов недофинансирован на 80%, попросили Кабмин и ВР срочно отреагировать, - замглавы ВСП Маловацкий