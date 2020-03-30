Сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили на два месяца, - прокурор Зузак

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Офис Генпрокурора продлил сроки досудебного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до 12 июня 2020 года.

Об этом hromadske сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, информирует Цензор.НЕТ.

Продлить сроки досудебного следствия в отношении подозреваемых Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко просили следователи Нацполиции, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд рано. Он отметил, что все трое подозреваемых на данный момент отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них - от психологической и антропологической экспертиз.

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В то же время адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали протест относительно этого ходатайства, подчеркивая, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым, срок которой истекает в начале апреля.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.