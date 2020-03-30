Ученые-медики, преподаватели и студенты медвузов с 1 апреля не смогут консультировать больных, - доктор меднаук Мироненко

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В рамках второго этапа медицинской реформы ученые-медики, преподаватели и студенты медицинских вузов потеряют право лечить и консультировать больных.

Об этом изданию УНН заявила доктор медицинских наук Алла Мироненко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, с 1 апреля доступ в больницы и к больным потеряют ученые-инфекционисты.

"К примеру: при Александровской больнице действует кафедра инфекционных болезней, которую возглавляет Ольга Голубовская. И туда приходят студенты, и практикуют лечение больных. Я не понимаю, как теперь сможет учиться будущий врач, не видя больного. По учебнику? Этого нельзя допустить. Иначе у нас врачей вообще не будет", - сказала Мироненко.

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По ее словам, будущие врачи потеряют доступ к клиническим базам.

"За рубежом есть университет и университетские клиники, которые, собственно, содержат университеты. У нас же такого никто не сделал. Когда-то может и наши медицинские университеты будут иметь свои клиники по всем профилям. Но возможно ли и целесообразно ли это сейчас? Не думаю", – добавила она.