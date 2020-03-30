Без поддержки международных финорганизаций Украина рухнет в пропасть дефолта, - Шмыгаль

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денис,шмыгаль

Если Украина не получит поддержку международных финансовых организаций для погашения долгов, то будет вынуждена упасть в пропасть финансового дефолта. Но такое развитие событий не запланировано.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придется просто упасть в такую, не знаю, пропасть финансового дефолта. Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы его, конечно, не хотим, мы не предусматриваем такого развития событий", - сказал Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы страна оставалась финансово стабильной и имела уверенную экономическую стратегию преодоления последствий коронавирусной инфекции.

"Этот сценарий для нас является приоритетным", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+16 Vladimir Pukin
А не проще ли продать ВСЮ ЗЕЛЁ!НУЮ ПЛЕСЕНЬ на мясо, живым весом?
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30.03.2020 23:01
+16 Утилизация ватников
Зелюки за полгода в стабильной обстановке и при всей полноте власти докерувались до дефолта. По приколу.
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30.03.2020 23:02
+8 АЛЕКС БОС
А кому это дерьмо надо?
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30.03.2020 23:04
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