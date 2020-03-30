Пассажира авиарейса "Доха-Киев", помещенного на обсервацию в отель "Козацький", госпитализировали с повышенной температурой, - Нацполиция

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Пассажира авиарейса "Доха-Киев", помещенного на обсервацию в отель "Козацький", госпитализировали с повышенной температурой, - Нацполиция

Пассажир авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле "Козацький", госпитализирован с повышенной температурой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"На обсервацию в отель "Козацький" вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили сегодня, 30 марта. Вскоре ему стало плохо и у него поднялась температура тела. Поэтому на место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские", - говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции в понедельник вечером.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирус.

"В случае положительного результата будет приниматься решение об обследовании всех лиц, с которыми контактировал пациент", - подытожили в сообщении.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+11 Scorpman Y
а вчера эта толпа жамкалась друг о дружку и орала "фОшизды! не пускают нас в город к людям!"
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30.03.2020 23:10
+4 Ivan butko ec13ed86
В Феофанию!
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30.03.2020 23:07
+3 Scorpman Y
нее.. "эти" - не будут... у "этих" - "фОшизды" виноваты во всем...
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30.03.2020 23:14
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