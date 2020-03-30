Пассажира авиарейса "Доха-Киев", помещенного на обсервацию в отель "Козацький", госпитализировали с повышенной температурой, - Нацполиция

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Пассажир авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле "Козацький", госпитализирован с повышенной температурой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"На обсервацию в отель "Козацький" вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили сегодня, 30 марта. Вскоре ему стало плохо и у него поднялась температура тела. Поэтому на место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские", - говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции в понедельник вечером.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирус.

"В случае положительного результата будет приниматься решение об обследовании всех лиц, с которыми контактировал пациент", - подытожили в сообщении.

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