СOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Монастырисской РГА Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.
"На 21 час 30 марта в районе инфицированных коронавирусом уже 58 человек. Из них в Монастырисках – 36. Среди медперсонала заболели 27 медиков, один учитель, пятеро детей", - отметил Дронь.
Отметим, что по состоянию на утро 30 марта по всей Тернопольской области количество больных коронавирусом было 60 человек.
Создайте условия для всего медперсонала, не повторяйте ошибок других стран.. А, нет, это же зебилы у власти, о чем я
Значит даже у медиков непосредственно работающих в инфекционной больнице с больными нет НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ!