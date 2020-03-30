СOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь

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В Монастырисском районе Тернопольской области 30 марта количество больных коронавирусом достигло 58, в том числе 27 медиков и один учитель.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Монастырисской РГА Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.

"На 21 час 30 марта в районе инфицированных коронавирусом уже 58 человек. Из них в Монастырисках – 36. Среди медперсонала заболели 27 медиков, один учитель, пятеро детей", - отметил Дронь.

Отметим, что по состоянию на утро 30 марта по всей Тернопольской области количество больных коронавирусом было 60 человек.

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