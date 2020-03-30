СOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь

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СOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь

В Монастырисском районе Тернопольской области 30 марта количество больных коронавирусом достигло 58, в том числе 27 медиков и один учитель.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Монастырисской РГА Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.

"На 21 час 30 марта в районе инфицированных коронавирусом уже 58 человек. Из них в Монастырисках – 36. Среди медперсонала заболели 27 медиков, один учитель, пятеро детей", - отметил Дронь.

СOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь 01

Отметим, что по состоянию на утро 30 марта по всей Тернопольской области количество больных коронавирусом было 60 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После инфицирования COVID-19 25 медиков в Монастырисском районе несколько медсестер написали заявления об уходе, - замглавы РГА Дронь

Коронавирус и карантин
карантин Тернопольщина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Arab
Статистика по медикам просто шокирует.. После 20 тыс заболевших, лечить будет некому..

Создайте условия для всего медперсонала, не повторяйте ошибок других стран.. А, нет, это же зебилы у власти, о чем я
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30.03.2020 23:39
+6 Small Jerboa
27(!!!) медиков, это - полный ПИСЕЦ!!!
Значит даже у медиков непосредственно работающих в инфекционной больнице с больными нет НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ!
СOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 3853
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30.03.2020 23:40
+4 Людмила Карпова 35c4aebc
58 подтвержденных и из них 27 медиков Да уж... зевласть была готоваСOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 5135
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30.03.2020 23:41
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