Рада рассмотрит законопроект с поправками в госбюджет-2020 через 7-8 дней, - Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Верховная Рада рассмотрит законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год через 7-8 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер-министр заявил в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы хотим, чтобы доктора, которые сегодня стоят на страже жизни и здоровья наших граждан и часто рискуют своей жизнью и здоровьем, получали не меньше, чем получают солдаты на передовой. Это важно для нас, и это требование также будет прописано в этом законе, надеюсь проголосовано, или даже уверен, что будет проголосовано через 7-8 дней", - сказал Шмыгаль

Премьер отметил, что к сегодняшнему заседанию парламента не все депутаты имели возможность ознакомится с документом.

Как сообщалось, ранее в понедельник законопроект № 3279 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" народные депутаты отправили на подготовку к повторному первому чтению.

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