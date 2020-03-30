Рада рассмотрит законопроект с поправками в госбюджет-2020 через 7-8 дней, - Шмыгаль

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денис,шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Верховная Рада рассмотрит законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год через 7-8 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер-министр заявил  в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы хотим, чтобы доктора, которые сегодня стоят на страже жизни и здоровья наших граждан и часто рискуют своей жизнью и здоровьем, получали не меньше, чем получают солдаты на передовой. Это важно для нас, и это требование также будет прописано в этом законе, надеюсь проголосовано, или даже уверен, что будет проголосовано через 7-8 дней", - сказал Шмыгаль

Премьер отметил, что к сегодняшнему заседанию парламента не все депутаты имели возможность ознакомится с документом.

Как сообщалось, ранее в понедельник законопроект № 3279 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" народные депутаты отправили на подготовку к повторному первому чтению.

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Бюджет-2020
бюджет Шмыгаль Денис
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Топ комментарии
+3 Sophia-Maria Duglass
Стефанчука на елку !!! За наглое проталкивание закона про землю
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30.03.2020 23:41
+2 Sophia-Maria Duglass
За закон про землю ВСЕХ ПРОГОЛОСОВАВШИХ В ТЮРЬМУ !!!!
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30.03.2020 23:48
+1 Sophia-Maria Duglass
Депутаты Снимайте лица находящихся в зале и скидывайте эти видео в интернет
Чтобы украинцы видели кого потом на елку приглашать 😁😁😁
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30.03.2020 23:44
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