Президент не должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке, - Мендель о публикациях "слуги народа" Лероса

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Президент Владимир Зеленский не собирается реагировать на скандал с обнародованием видеозаписей, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.

Об этом заявила в комментарии Главкому пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы хотите, чтобы президент реагировал на каждый пост в Фейсбуке?" - ответила она на вопрос журналиста "Главкома" о том, следует ли ожидать реакцию на скандальное видео от главы государства.

В ответ на уточняющие вопросы "Главкома" Мендель трижды повторила: "Президент что, должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке?", после уточняющих вопросов сказала: "Я вас услышала" и положила трубку.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос направил копии опубликованных им видеозаписей в НАБУ.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.