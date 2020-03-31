Рада проголосовала закон о продаже земли

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Депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На голосование прибыл президент Владимир Зеленский.

Из фракции "Слуга народа" "за" проголосовало 206 депутатов из 213 присутствующих. 2 - "против", 2- "воздержалось", 3 - не голосовало.

Перед самим голосованием нардеп из "ЕС" Николай Княжицкий заявил, что правки "ЕС" учтены и они будут голосовать за этот законопроект. Фракция дала 23 голоса при одном воздержавшемся.

Законопроект также поддержало 13 депутатов из фракции "Голос", 12 из группы "Довіра" и пятеро внефракционных.

Перед голосованием за законопроект выступил глава профильного комитета Николай Сольский.

"За" проголосовало 259 народных депутатов. Закон был принят в целом.

Во время голосования фракция ОПЗЖ блокировала трибуну, протестуя против принятия этого закона.

После голосования председательствующий закрыл внеочередное заседание ВР.