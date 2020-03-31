Рада проголосовала закон о продаже земли

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Рада проголосовала закон о продаже земли

Депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На голосование прибыл президент Владимир Зеленский.

Из фракции "Слуга народа" "за" проголосовало 206 депутатов из 213 присутствующих. 2 - "против", 2- "воздержалось", 3 - не голосовало.

Перед самим голосованием нардеп из "ЕС" Николай Княжицкий заявил, что правки "ЕС" учтены и они будут голосовать за этот законопроект. Фракция дала 23 голоса при одном воздержавшемся.

Законопроект также  поддержало 13 депутатов из фракции "Голос", 12 из группы "Довіра" и пятеро внефракционных. 

Перед голосованием за законопроект выступил глава профильного комитета Николай Сольский.

"За" проголосовало 259 народных депутатов. Закон был принят в целом.

Во время голосования фракция ОПЗЖ блокировала трибуну, протестуя против принятия этого закона.

После голосования председательствующий закрыл внеочередное заседание ВР. 

Рада проголосовала закон о продаже земли 01

Продажа земли
ВР земля продажа
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Топ комментарии
+26 Иван Петрович Сидоров
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра.Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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31.03.2020 00:43
+26 Дмитрий Иванов c94c0f2c
А 73 за зедауна проголосовали и что? Пошел он в жопу мудрый и очень простой украинский нарид
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31.03.2020 00:44
+21 Андрей Левый1
Правки ЕС учтены, ну значит не всё так плохо на самом деле
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31.03.2020 00:44
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