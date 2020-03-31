Корниенко: Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет отменен

Об этом народный депутат, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"То, на что ждала Украина, свыше 10 лет - мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет отменен, возможно даже сегодня, возможно, после полуночи, уже на следующие сутки", - заявил он.
Корниенко уточнил, что планируется принять земельную реформу с пакетом поправок: с июля 2021 по январь 2024 рынок земли будет доступен только для физических лиц, а также продавать не более 100 гектар в одни руки.
Что бы просто, без протестов, организовать дерибан земли.
Не удивлюсь, если под шумок короновируса, ещё примут и сдачу Украины пуйлу.