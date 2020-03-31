Корниенко: Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет отменен

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корниенко

Вскоре депутаты проголосуют за отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Об этом народный депутат, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"То, на что ждала Украина, свыше 10 лет - мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет отменен, возможно даже сегодня, возможно, после полуночи, уже на следующие сутки", - заявил он.

Корниенко уточнил, что планируется принять земельную реформу с пакетом поправок: с июля 2021 по январь 2024 рынок земли будет доступен только для физических лиц, а также продавать не более 100 гектар в одни руки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "ЕС" проголосует за рынок земли только в случае запрета на продажу госземель, - Порошенко

Продажа земли
земля Слуга народа Корниенко
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Топ комментарии
+7 Nick Valentine
За здачу України, на жаль, після 5 років війни з окупантом, проголосувало 73%.
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31.03.2020 00:26
+6 Эрнесто Ча
Украина этого не ждала, однако.
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31.03.2020 00:23
+6 Василь Грім
Такое впечатление, что для этого и была развязана вся истерия вокруг короновируса.
Что бы просто, без протестов, организовать дерибан земли.
Не удивлюсь, если под шумок короновируса, ещё примут и сдачу Украины пуйлу.
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31.03.2020 00:24
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