Мы принимаем бюджет чрезвычайной ситуации, - Шмыгаль

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денис,шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отредактированный бюджет - это бюджет чрезвычайной ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Дениса Шмыгаля. 

В сообщении отмечается: "Представленный Правительством проект бюджета - это необходимый шаг для преодоления коронавируса. Мы работали совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме.

Это бюджет чрезвычайной ситуации. Мы сохранили практически все основные расходы. Предлагаем создать Фонд для борьбы с COVID-19 и наполнить его +97,1 млрд грн. Мы четко прописываем, куда именно будут тратиться средства: это поддержка людей, поддержка медиков, закупка лекарств и мероприятия, непосредственно связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиями. Только эта борьба завершится - все расходы развития вернем.

К сожалению, не все депутаты присутствовали на заседании фракций и не смогли ознакомиться с предложенными изменениями. Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, за неделю мы примем улучшенную версию документа".

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Бюджет-2020
бюджет Шмыгаль Денис
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Топ комментарии
+3 Эрнесто Ча
Чрезвычайная ситуация - это все вы. Вы хуже коронавируса.
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31.03.2020 00:32
+2 усе будет только хуже
Мы принимаем бюджет чрезвычайной ситуации, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8488
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31.03.2020 00:30
+1 Scorpman Y
Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать? закончилась решением Зеленского о его отставке.
Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский.
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31.03.2020 00:34
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