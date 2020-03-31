Болевшего коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы без окончательных анализов

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шахов

Больного коронавирусной инфекцией нардепа Сергея Шахова выписали из больницы, хотя результаты тестирования на наличие у него COVID-19 еще неизвестны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил сам шахов в своем видеообращенири в  Facebook

Он заявил: "Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы".

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Напомним, 18 марта у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, недавно вернувшегося из-за границы, подтвердили коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

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Коронавирус и карантин
карантин Шахов_Сергей COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Ali Hasan
Після одужання від короновірусної інфекції людина ще 8 днів може інфікувати інших цією хворобою.
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31.03.2020 02:07
+2 т р у д а р ь
сводка с фронта..
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31.03.2020 02:03
+2 три - пятнадцать
доплачу $2000 - останусь с женой. Болевшего коронавирусом депутата Шахова выписали из больницы без окончательных анализов - Цензор.НЕТ 3743
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31.03.2020 02:42
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