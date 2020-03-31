12,3 тыс. человек находятся на самоизоляции в Закарпатской области, - замглавы ОГА Шинкарюк

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По состоянию на 30 марта в Закарпатской области на самоизоляции находятся 12 329 человек.

Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА заявил заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Шинкарюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на 30 марта на Закарпатье 12329 человек находится на самоизоляции на территории области", - сообщил Шинкарюк.

Также он добавил, что эта цифра меняется ежедневно, потому что люди продолжают возвращаться домой из-за границы.

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Кроме лиц, которые заехали на территорию области через закарпатскую границу, есть также люди, которые вернулись домой через Львовскую область, отметил чиновник. Данные об этих людях собирает власть на местах, они ежедневно мониторят ситуацию в городах, селах и ОТГ области, также контролируют соблюдение режима самоизоляции гражданами, отметил Игорь Шинкарюк.

Как сообщалось ранее, граждане, которые возвращаются из-за границы из страны или региона, где зафиксировано распространение коронавируса обязательно должны пройти 14-дневную обсервацию.