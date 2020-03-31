Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль

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Рынок Украины, как и рынок всех стран, не был готов к такому массовому использованию медицинских масок из-за коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Сегодня страны стали в очередь к производителям за этим продуктом. Две недели назад я встретился с ассоциациями-производителями масок. Мы договорились и на сегодня у нас производят точно больше полумиллиона масок ежедневно", - сообщил он.

Однако Денис Шмыгаль отметил, что этого не достаточно, поэтому Украина вынуждена закупать маски, чтобы насытить рынок, медучреждения, аптеки.

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"Я вас уверяю, что производство масок в Украине сегодня продолжается и наращивается. Мы контролируем это ежедневно и общаемся с нашими производителями", — добавил он.

Напомним, ранее из Китая в Украину доставили 1,8 млн медицинских масок, 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов и другие средства защиты.

Коронавирус и карантин
карантин производство Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус маски
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+17 саша паламарчук
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31.03.2020 07:37
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друже, на улице нахрен маска не нужна. Умиляют люди: идет сам человек, вокруг ни души и в маске. Или еще едет в тачке, сам в салоне и в маске Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9733 Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6262
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31.03.2020 07:32
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Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8258
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