Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль

2990

Рынок Украины, как и рынок всех стран, не был готов к такому массовому использованию медицинских масок из-за коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Сегодня страны стали в очередь к производителям за этим продуктом. Две недели назад я встретился с ассоциациями-производителями масок. Мы договорились и на сегодня у нас производят точно больше полумиллиона масок ежедневно", - сообщил он.

Однако Денис Шмыгаль отметил, что этого не достаточно, поэтому Украина вынуждена закупать маски, чтобы насытить рынок, медучреждения, аптеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет подтверждений, что массовое ношение масок потенциально полезно, но доказано, что люди их носят неправильно, - ВОЗ

"Я вас уверяю, что производство масок в Украине сегодня продолжается и наращивается. Мы контролируем это ежедневно и общаемся с нашими производителями", — добавил он.

Напомним, ранее из Китая в Украину доставили 1,8 млн медицинских масок, 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов и другие средства защиты.