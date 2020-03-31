Украина присоединится к платформе ЮНЕСКО по обмену научной информацией о пандемии COVID-19, - Минобразования

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Украина присоединится к открытой платформе по обмену опытом, в частности научной информацией, по борьбе и преодолению последствий пандемии COVID-19.

Такая платформа будет создана под эгидой ЮНЕСКО, сообщил первый заместитель Министра образования и науки Юрий Полюхович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня под эгидой ЮНЕСКО состоялся старт общемирового диалога по проблематике COVID-19 с точки зрения науки. Речь идет об объединении усилий ученых всех стран для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий на принципах открытой науки ", - рассказал Полюхович.

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Он пояснил, что будет создана единая платформа, где будет проходить открытый обмен научными данными, инициативами и инновациями в сфере индивидуальной защиты, лечения, мониторинга и прогнозирования распространения вируса. Также важно, что она будет и блок по преодолению социальных и экономических последствий, в частности продолжение образовательного процесса.