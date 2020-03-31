"Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа"

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корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ожидает проведения референдума о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам до конца года. Для этого необходимо принять закон "О референдуме".

Об этом он зачвил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сейчас этот проект (закон "О референдуме". - Ред.) уже был на регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом немного корректирует эти планы. Я думаю, что когда мы выйдем из этого пике и вернемся из карантина к работе Верховной Рады, мы начнем регистрировать и принимать закон "О референдуме", и дальше, когда этот закон вступит в действие, тогда мы можем начать инициировать подобные референдумы, в частности о допуске иностранцев к покупке. Я надеюсь, что к следующему году, возможно ко времени вступления в действие закон об обороте сельскохозяйственных земель, мы сможем уже иметь предметные ответы на эти вопросы и от народа", - заверил Корниенко.

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По словам лидер партии, в законопроекте по земельной реформе нормы выписаны таким образом, чтобы ввести рынок земли как можно безопаснее.

Напомним, 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Рынок земли
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Топ комментарии
+15 Анатолий Комар 51f058ef
я не очень понял - сначала приняли закон а потом обещают узнать о нём мнение народа? "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 4844
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31.03.2020 08:38
+14 Lvbnhj
"Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 4161 "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 9284
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31.03.2020 08:39
+7 Nikolay Bilyi
Це буде епічєскій рехверендум. Ну шож, мудрий наріде, час діставати прадідівські бандури і вчити пісень жебрацьких. Ви зробили це разом!
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31.03.2020 08:40
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