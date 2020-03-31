За два месяца от пневмонии на Житомирщине умерли 22 человека, - ОГА

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В Житомирской области за два месяца этого года от пневмонии умерли 22 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, отвечая на вопрос об уровне смертности от пневмонии в области.

"Мы располагаем информацией за январь-февраль 2020 года. Это 2501 пневмония и 22 человека умерли от нее. За прошедшие годы мы подготовим информацию и предоставим ее. В среднем это тоже было 2200-2300 пневмоний", - отметил Суслик.

Статистику за 2018 и 2019 годы он пообещал озвучить на брифинге во вторник, 31 марта.

Утром Житомирский городской голова Сергей Сухомлин сообщил в Facebook, что в городской больнице №1 с пневмонией находится трое пациентов, а с бактериальной пневмонией - 4. Также в больницу №2 попал один пациент с пневмонией.

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Кроме того, в медучреждениях Житомира сейчас находятся четверо больных с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось, на Житомирщине зафиксировано 5 случаев коронавируса, один из которых летальный.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли, 8 - выздоровели.