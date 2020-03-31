30 украинцев лечатся от коронавируса за границей, более 11 тыс. - зарегистрировались для возвращения в Украину, - МИД

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, пердает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 5 украинцев проходят лечение в Италии, по 4 - в Доминиканской республике и Германии, по 3 - в Польше и Австрии, по 2 - в Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратах, по одному - в Швеции, Швейцарии, Испании, Нидерландах , Сербии, США и на Сейшельских островах.
В МИД сообщили, что 8 украинцев, которые лечились от коронавируса за рубежом, уже выздоровели: четверо в Японии, двое - в Италии, по одному - в Польше и Германии.
Кроме того, известно о 4 летальных исходах среди инфицированных украинцев. Все они - в Италии.
11 015 граждан зарегистрировались для возвращения в Украину.