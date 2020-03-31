Еще двоих инфицированных COVID-19 выявили на Одесчине, оба за границу не выезжали и с больными не контактировали, - глава ОГА Куцый

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коронавирус

Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил еще два положительных результата исследования на COVID-19.

Об этом на своей странице в  Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, диагноз подтвержден у мужчины 1960 г.р. из села Нерубайское и женщины 1947 г.р. из Одессы. Оба границу не выезжали и, по их словам, с больными COVID-19 не контактировали.

"До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки. Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице", - сообщил Куцый.

На данный момент в Одесской области лабораторно подтверждены 11 случаев заболевания COVID-19.

"Я еще раз подчеркиваю необходимость соблюдения самоизоляции. Даже без наличия симптомов человек может быть распространителем инфекции. Не выходите не улицу без надобности, держите дистанцию ​​в несколько метров, носите маски и чаще мойте руки. Будьте ответственными и будьте здоровы!" - написал глава Одесской ОГА.

Еще двоих инфицированных COVID-19 выявили на Одесчине, оба за границу не выезжали и с больными не контактировали, - глава ОГА Куцый 01

Коронавирус и карантин
карантин Одесская область Куцый Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Эрнесто Ча
Залепупа навіз коронавіруса в Україну.
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31.03.2020 09:09
+2 ольга зелко a2519979
а звідки знають ,що з хворими не контактували...їздили громадським транспортом ....Ой ну сміх і гріх...
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31.03.2020 09:14
+2 valentyna 7f6f0f14
просьба Цензор не печатать фейки.
Вчера об Италии напечатали,что Вирус идет дальше на …..но в статье речь о переломе, ждущего в течении 2 дней и что НЕ увеличилось число заболевших, а уменьшилось.
Зачем манипулировать информацией. Не все же в Украине Мендели.
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31.03.2020 09:14
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