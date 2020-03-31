Трамп продлил введенные из-за кибератак санкции против России

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Дональд Трамп своим указом продлил на год действие санкций против России из-за кибератак против США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Белого дома.

"Масштабные злонамеренные кибердействия, исходящие из или осуществляемые лицами, находящимися полностью или частично за пределами Соединенных Штатов, до сих пор несут чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", – говорится на сайте Белого дома.

В связи с этим Трамп на один год продлил чрезвычайное положение, которое ввел указом от 1 апреля 2015 года Барак Обама.

То есть Минфин страны будет и дальше блокировать счета и активы россиян, причастных к кибератакам против Соединенных Штатов.

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На днях на совещании лидеров стран G20, посвященном пандемии коронавируса, президент России Владимир Путин обмолвился о моратории на санкции во время эпидмии, предложив отказаться от ограничений для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.