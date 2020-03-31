Китай 30 марта не зарегистрировал новых больных и смертей от коронавируса

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За минувшие сутки, 30 марта, в Китае не зафиксировали ни одного случая смерти от коронавируса и не выявили новых больных COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта worldometers.

По данным центра Джона Хопкинса, всего, по состоянию на 31 марта, вылечились от коронавирусной инфекции в Китае 76 194 человек. За время распространения вируса в стране зафиксировали 82 240 случая заражения, умерли – 3309 человек. Таким образом, Китаю осталось вылечить около 3 тысяч человек, при условии, что болезнь не будет распространяться дальше.

С начала 31 марта в Китае зарегистрировали 5 летальных случаев и 79 случаев заражения.

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