В СНБО создали электронную карту распространения заболеваемости COVID-19 в Украине и мире

"На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине", - сообщила пресс-службы СНБО во вторник утром, передает Цензор.НЕТ.
В этой карте также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве выздоровевших и количестве умерших в мире.
Ознакомиться с электронной картой можно по гиперссылке: https://covid19.rnbo.gov.ua/