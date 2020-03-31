В СНБО создали электронную карту распространения заболеваемости COVID-19 в Украине и мире

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Главный ситуационный центр Украины в аппарате Совета национальной безопасности и обороны страны создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине.

"На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел; количеству умерших; количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине", - сообщила пресс-службы СНБО во вторник утром, передает Цензор.НЕТ.

В этой карте также приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количестве больных; количестве выздоровевших и количестве умерших в мире.

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Ознакомиться с электронной картой можно по гиперссылке: https://covid19.rnbo.gov.ua/ 

В СНБО создали электронную карту распространения заболеваемости COVID-19 в Украине и мире 01

Коронавирус и карантин
карантин СНБО карта COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Sophia-Maria Duglass
А где карта СКОЛЬКО ТЕСТОВ В УКРАИНЕ по городам ?
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31.03.2020 09:36
+6 Vadym Tsyrkalyuk
сколько бабла попилили на этом? а масок в аптеках нет
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31.03.2020 09:34
+3 vigo
И это правильно, лучше перебдеть, чем недобдеть
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31.03.2020 09:47
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