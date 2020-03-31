На сайте президента появилась петиция с требованием обустроить больницу для пациентов с COVID-19 в пустующем помещении центра медстатистики в Киеве

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На сайте президента зарегистрирована петиция об обустройстве больницы для приема пациентов с коронавирусом в бывшем помещении Киевского городского информационно-вычислительного центра медицинской статистики, которое на данные момент пустует.

Соответствующая петиция №22 / 090774-эп была зарегистрирована 30 марта. передает Цензор.НЕТ.

"Обустроить больницу для людей больных коронавирусной инфекцией COVID-19 по адресу: г.. Киев, переулок Георгиевский 9. В связи с тем, что помещение не используется и было выведено из коммунальной собственности города. Все время это помещение использовали как больницу. До 2019 г. это был Киевский городской информационно-вычислительный центр медицинской статистики. С 1952 - 1992 гг - Киевская городская онкологическая больница. В 1920 г. в больнице скончался от пневмонии известный врач терапевт, профессор Образцов Василий Парменович", - говорится в петиции.

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Для рассмотрения петиция должна набрать 25 тыс. голосов.