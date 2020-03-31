Вирус практически не мутирует: ученые рассчитывают, что хватит одной вакцины от COVID-19

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В разработке сейчас несколько вакцин против коронавируса, а в американском научно-исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле четырем добровольцам сделали прививки с экспериментальной дозой безопасного генетического кода, извлеченного из нового вируса.

Об этом пишет "Би-Би-Си", передает Цензор.НЕТ.

Эксперты полагают, что им понадобится несколько месяцев, чтобы выяснить, насколько эффективны эта и другие находящиеся в разработке вакцины.

Кроме того, на минувшей неделе появились весьма обнадеживающие сообщения об исследованиях по расшифровке генетического кода вируса: обычно вирусы по мере размножения в организме животного или человека мутируют, однако в случае с нынешним коронавирусом SARS-CoV-2 мутации происходят медленно или почти не происходят.

Если эти наблюдения подтвердятся, то это может означать, что одной вакцины будет достаточно, чтобы привить человеку иммунитет на долгое время.

"Вирус со стабильным геномом - это хорошая новость в деле разработки вакцины", - подтвердил профессор Стефано Менцо, непосредственно занимающийся этой проблемой.

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