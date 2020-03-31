Германия и Франция сделали совместное заявление по Донбассу: Прикрываясь коронавирусом, оккупанты не дают работать ОБСЕ

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Германия и Франция обвинили пророссийских сепаратистов на Донбассе в препятствовании работы наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как заявили главы МИД двух стран, Гайко Маас и Жан-Ив ле Дриан, что они "очень обеспокоены" ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ по 21 марта.

Наблюдатели должны иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ по всей Украине, говорится в совместном заявлении двух дипломатов.

"Вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ (Специальная мониторинговая миссия / миссия наблюдателей) и выполнению ее мандата", - заявили главы дипломатии Германии и Франции.

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По данным МинВОТ, русская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости COVID-19.

Состоянию на 30 марта оккупанты ОРЛО признали наличие только одного инфицированного коронавируса, в ОРДО ни один случай не подтверждают. При этом тестирование на коронавирус фактически осуществляется за нехватки тестовых систем.

Ранее Евросоюз обратился к РФ и к подконтрольным ей боевикам с требованием открыть доступ через линию разграничения для представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций на фоне пандемии коронавируса.