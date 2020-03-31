В штабе ОС разъяснили порядок пропуска через КПВВ на период карантина

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В связи с большим количеством обращений граждан по введенного режима по предотвращению распространения и противодействия короновирусные инфекции COVID-19 в районе проведения операции Объединенных сил Call-центр операции предоставил разъяснения на самые актуальные вопросы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, представители Объединенных сил пояснили, что:

- для лиц, у которых есть местная регистрация, на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями дополнительных ограничений не вводится. Эта категория граждан также вправе проезжать на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. При этом жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не оставлять районы постоянного проживания.

- не ограничивается право на въезд на территорию Донецкой и Луганской областей гражданам, владеющим недвижимостью в этих областях.

- В район проведения операции также будут пропускать лиц, которые следуют к месту работы при предъявлении соответствующей справки от работодателя.

- Основанием для пропуска граждан на въезд-выезд также может быть смерть близких родственников и членов семьи, что также подтверждается соответствующими документами.

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- Разрешение на пересечение границ областей предоставляется гражданам для осуществления лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и лицам, которые их сопровождают.

- Частным предпринимателям, организациям, предприятиям, осуществляющим обеспечение жизнедеятельности региона, разрешен въезд / выезд по предъявлению соответствующих документов.

- Отдельные решения могут приниматься на пропуск лиц, имеющих веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов.

При этом пересечение границ областей осуществляется только через определенные командованием Объединенных сил блок-посты с обязательным температурным скринингом без исключения всех граждан и должностных лиц с соблюдением определенных ранее процедур.

За дополнительной информацией обращайтесь в Call-центр Объединенных сил: 0 (800) 50-04-10, (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.

"Просим относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений и воздержаться от поездок без крайней необходимости", - добавили в пресс-центре ОС.



