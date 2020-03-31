В воинские части направили проверяющих из-за коронавируса, но не позаботились о наличии средств защиты от COVID-19, - волонтер Москаленко

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Перед тем, как устраивать проверки воинских частей по использованию средств защиты военных от COVID-19 нужно было позаботиться о наличии и поставке в достаточном количестве этих средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает волонтер Юрий Москаленко.

"Сегодня в несколько военных частей приехали проверяющие, которые имели целью проверить использование средств и защиту военных от COVID-19. Возможно, сначала нужно позаботиться о наличии и поставки в достаточном количестве необходимых средств и материалов??? Понравилась фраза проверяющего - "... А где ваш бесконтактный термометр?" Ни тебе "Привезли ли его вам?" ... Ни проверки того, кто должен был предоставить его в часть, а блд - "где термометр бесконтактный"!!!" - говорится в сообщении.

"Вам нечего делать, или совсем скучно от безделья??? Какого х#я вы вообще там делаете??? То маринуете бойцов в казармах вместо того, чтобы отправить всех отгуливать накопленные отпуск .... То на полигон посылаете, вместо того, чтобы провести медленную ротацию на фронт, где бойцы в большей вирусной безопасности...", - добавил волонтер.

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