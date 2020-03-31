Случаев заражения COVID-19 в ВСУ нет: на изоляции - 151 человек, - Командование Медицинских сил

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По состоянию на 7:00 вторника, 31 марта, в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрировано.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На изоляции (в том числе на самоизоляция) - 151 чел. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток, - 86 чел.", - говорится в сообщении.

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