В Италии от коронавируса умерли 63 врача

Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ansa.
Отмечается, что в понедельник, 30 марта, стало известно о смерти еще двух врачей.
Всего же по состоянию на 30 марта в Италии коронавирусом заразились 8538 медицинских работников. Из них 595 заразились за последние сутки.
Витебск.
Сегодня будет решаться вопрос, закроют ли Витебск на карантин.
Медики подписывают документы о неразглошении - по всей видимости, есть на то причины.
Коронавирус Беларусь, [30.03.20 22:06]
😳Что-то вспомнилось, что власти во время Чернобыля приказывали врачам ставить пациентам диагноз «вегетососудистая дистония» вместо «лучевая болезнь»