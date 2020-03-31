В Италии от коронавируса умерли 63 врача

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врачи

Количество умерших от коронавируса в Италии среди врачей увеличилось до 63.

Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ansa.

Отмечается, что в понедельник, 30 марта, стало известно о смерти еще двух врачей.

Всего же по состоянию на 30 марта в Италии коронавирусом заразились 8538 медицинских работников. Из них 595 заразились за последние сутки.

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Коронавирус и карантин
Италия карантин врачи COVID-19 коронавирус
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+4 Pavlo Dudra
Коронавирус Беларусь, [31.03.20 07:31]

Витебск.
Сегодня будет решаться вопрос, закроют ли Витебск на карантин.
Медики подписывают документы о неразглошении - по всей видимости, есть на то причины.

Коронавирус Беларусь, [30.03.20 22:06]
😳Что-то вспомнилось, что власти во время Чернобыля приказывали врачам ставить пациентам диагноз «вегетососудистая дистония» вместо «лучевая болезнь»
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31.03.2020 11:02
+3 буков
Світла їм пам'ять, наші захищені набагато гірше.
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31.03.2020 10:48
+2 Підлога Маккартні
Ничего удивительного. Они сутками работают, простуженные и зараженные вирусом. Все время на ногах. Получают осложнения и сгорают на работе. Если бы при первых симптомах простуды самоизолировались и лечились - были бы живи...
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31.03.2020 10:44
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