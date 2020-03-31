На выборах мы говорили избирателям, что обличители взяточников получат 10% от взятки, а Леросу - предлагают от 5 до 8 лет тюрьмы, - "слуга народа" Гурин

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Украинские народные депутаты своим молчанием относительно уголовного преследования их коллеги Гео Лероса поддерживают нападения на народного депутата и разрушение государства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ.

"Против Гео Лероса, возбудили уголовное дело и предлагают посадить от 5 до 8 лет. Напомню, Гео в воскресенье опубликовал пленки с обсуждением продажи государственных должностей б̶р̶а̶т̶о̶м̶ "человеком, похожим на брата" председателя Офиса Президента Денисом Ермаком "порядочным человеком и АТОшником", - сообщил нардеп.

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"Когда я шел на выборы, мы говорили избирателям, что обличители взяточников получат 10% от взятки. Но Андрей Ермак этого не обещал и вот, что он предлагает за разоблачение коррупции для Гео за мошенничество, разглашение государственной тайны (продажа должностей), вмешательство в деятельность государственного деятеля (сопротивление продажи должностей), злоупотребление властью или служебным положением (мандат народного депутата теперь является преступлением):

штраф - 5100-12750 грн

арест - до 6 месяцев

исправительные работы - 1-2 года

лишение права и занимать должности или заниматься определенной деятельности - до 3 лет

ограничение свободы - до 5 лет

лишение свободы - 5-8 лет", - добавил Гурин.

"Конечно, у Гео будут адвокаты (вы удивитесь, кто именно) и мы его отобьем. Но я хочу обратиться ко всем знакомым нардепам - своим молчанием вы поддерживаете нападения на народного депутата и разрушение государства", - резюмировал "слуга народа".

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.





