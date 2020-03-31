Делаем все возможное, чтобы пройти эпидемию COVID-19 без пика, по примеру Японии, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
"Мы не хотим, чтобы в Украине произошел пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и вводятся на упреждение карантинные меры, которые позволяют нам растягивать во времени случаи коронавирусной болезни", - подчеркнул Ляшко.
По его словам в Минздраве есть прогнозы, когда такой пик возможен, однако в министерстве делают все возможное чтобы пиковой нагрузки не произошло.
"Мы делаем все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло и чтобы мы по примеру Японии шли с единичными случаями, с которыми будет спокойно справляться система здравоохранения", - отметил Ляшко.
Напомним, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.
23 марта военный борт привез в Украину из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.
25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.
На период карантина Кабмин снял запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.
Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.
Из-за ситуации с коронавирусом в стране Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы для пассажирских перевозок с 28 марта.
В Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.