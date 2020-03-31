Делаем все возможное, чтобы пройти эпидемию COVID-19 без пика, по примеру Японии, - главный санврач Ляшко

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Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав делает все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Мы не хотим, чтобы в Украине произошел пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и вводятся на упреждение карантинные меры, которые позволяют нам растягивать во времени случаи коронавирусной болезни", - подчеркнул Ляшко.

По его словам в Минздраве есть прогнозы, когда такой пик возможен, однако в министерстве делают все возможное чтобы пиковой нагрузки не произошло.

"Мы делаем все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло и чтобы мы по примеру Японии шли с единичными случаями, с которыми будет спокойно справляться система здравоохранения", - отметил Ляшко.

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Напомним, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

23 марта военный борт привез в Украину из Китая два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

На период карантина Кабмин снял запрет оптовой торговли продуктами питания, торговли ветеринарными препаратами, проведение ветпрактики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посевных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Из-за ситуации с коронавирусом в стране Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

В Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.