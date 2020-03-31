Киевлян можем размещать на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве, - Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о выборе места обсервации для украинцев, которые прибыли в столицу из-за рубежа, принимала не киевская власть. Однако в случае необходимости - Киев готов предоставить для обсервации Чернобыльскую больницу на Лесном массиве (столичный жилой массив).

Об этом в эфире телеканала "Украина 24", заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Вопросом обсервации людей, прибывших авиарейсами вчера и сегодня, занималась не столица. Людей не возвращал город. И к нам по поводу их размещения не обращались. Если же будет такая необходимость, Киев подготовлен. В Чернобыльской больнице на Лесном массиве у нас есть 200 коек, где можем размещать киевлян на обсервацию. Жители города за это не будут платить", - сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что отель "Козацький", в который заселили людей на обсервацию, не состоит в коммунальной собственности.

"Понимаю опасения киевлян. Отель "Козацький", куда поселили людей на обсервацию, находится в самом центре столицы - на Майдане Незалежности. В этой ситуации мы не влияли на решения государственных органов. Со своей стороны я могу оценить такие действия как нелогичные", - подчеркнул Кличко.

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