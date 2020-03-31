67 тыс. коек готовы к "первой волне" коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

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67 тыс. коек готовы к "первой волне" коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

В Украине подготовили 67 тыс. коек в 240 учреждениях здравоохранения для больных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас мы определили 240 заведений, в которых развернуты более 67 тыс. коек, которые готовы принимать больных коронавирусной болезнью. Мы имеем определенные математические моделирования и прогнозы развития и динамики заболеваемости на территории нашей страны", - отметил он.

По словам Ляшко, в Минздраве знают, когда ожидать пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

"Поэтому, когда мы говорим о "первой волне", это 67 тыс. коек", - сказал он.

Ляшко добавил, что есть больницы "второй волны", которые будут привлечены в случае занятости 50% коек в больницах "первой волны".

Напомним, ранее  Ляшко заявил, что Минздрав делает все возможное, чтобы пиковой нагрузки на систему здравоохранения не произошло.

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Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Ali Hasan
Ліжка без ШВЛ нічого не варті.
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31.03.2020 11:31
+8 Підлога Маккартні
Ага счас. Он вам ничего не должен. И вообще перед порохоботами отчитываться не обязан так как берет цифры с потолка 67 тыс. коек готовы к "первой волне" коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8655
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31.03.2020 11:32
+7 q4ma
Список учреждений с кол-вом коек в студию, пожалуста.
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31.03.2020 11:30
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