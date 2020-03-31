Украинский воин подорвался на российской противопехотной мине в зоне ООС: состояние тяжелое

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Сегодня, 31 марта в районе населенного пункта Екатериновка на Луганщине во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Воину оказали надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

"Применение таких боеприпасов в который раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - отметили в штабе.

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