В КГГА разъяснили порядок въезда в Киев во время карантина. ИНФОГРАФИКА

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Во время карантина в Киеве действуют ограничения на въезд в город автобусов межобластного и междугородного сообщения, при этом на передвижения легковых автомобилей ограничения не действуют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Киевсовета.

Так, сообщается, что до 24 апреля включительно введен запрет на въезд автобусов межобластного и междугородного сообщения. Запрет не распространяется на легковые автомобили, отдельный порядок предусмотрен Кабмином для служебных и арендованных автобусов.

Кроме этого водителям и пассажирам транспортных средств будет выборочно проводиться температурный скрининг. В случае ухудшения ситуации контроль температуры будет обязательным.

При обнаружении признаков заболевания, граждане направляются на лечение или самоизоляцию. Лица, прибывшие из стран, где были зафиксированы заболевания коронавирусом, должны оставить контактные данные и пройти двухнедельную самоизоляцию.

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Также отмечается, что граждане должны иметь при себе паспорт во всех общественных местах.





