Подписание закона о рынка земли пока заблокировано: нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене его принятия ВР

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Подписание закона о рынка земли пока заблокировано: нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене его принятия ВР

Проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 31 марта о принятии в целом как закон законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10)" зарегистрирован в парламенте.

Согласно информации на сайте ВР, инициатором постановления является внефракционный народный депутат Антон Поляков, исключенный из состава фракции "Слуга народа" в декабре прошлого года, передает Цензор.НЕТ.

Также аналогичное постановление зарегистрировала и внефракционный нардеп Оксана Савчук ("Свобода").

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Отметим, что в случае регистрации проекта постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии какого-то законопроекта его подписание спикером ВР становится невозможным до рассмотрения парламентом зарегистрированного постановления.

Рынок земли
ВР земельная реформа рынок земли Поляков_Антон
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Топ комментарии
+14 des_104
а ему нас рать. пытается Пороха топить. Нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене принятия Радой закона о рынка земли: его подписание пока заблокировано - Цензор.НЕТ 6842
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31.03.2020 11:47
+13 саша паламарчук
тобі не вгодиш.... може почитаєш що підписали?
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31.03.2020 11:45
+12 Ihor V
мне вот чистно интересно, как так получилось, что в Украине не было ранее рынка сельхоз земли (земля не продавалась официально), но деятели вроде бахматюка, ахметова, тигипко, каломоского и прочие имеют в своем распоряжении сотни тысяч гектаров. или все таки эти персонажи скупали за три копейки у селян паи?!
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31.03.2020 11:48
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