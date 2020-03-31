Подписание закона о рынка земли пока заблокировано: нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене его принятия ВР

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Проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 31 марта о принятии в целом как закон законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10)" зарегистрирован в парламенте.

Согласно информации на сайте ВР, инициатором постановления является внефракционный народный депутат Антон Поляков, исключенный из состава фракции "Слуга народа" в декабре прошлого года, передает Цензор.НЕТ.

Также аналогичное постановление зарегистрировала и внефракционный нардеп Оксана Савчук ("Свобода").

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Отметим, что в случае регистрации проекта постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии какого-то законопроекта его подписание спикером ВР становится невозможным до рассмотрения парламентом зарегистрированного постановления.