Подписание закона о рынка земли пока заблокировано: нардепы зарегистрировали проекты постановлений об отмене его принятия ВР

Согласно информации на сайте ВР, инициатором постановления является внефракционный народный депутат Антон Поляков, исключенный из состава фракции "Слуга народа" в декабре прошлого года, передает Цензор.НЕТ.
Также аналогичное постановление зарегистрировала и внефракционный нардеп Оксана Савчук ("Свобода").
Отметим, что в случае регистрации проекта постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии какого-то законопроекта его подписание спикером ВР становится невозможным до рассмотрения парламентом зарегистрированного постановления.