Важна эффективная работа налогового и таможенного блоков, - новоназначенный министр финансов Марченко

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Утром 31 марта в Министерстве финансов представили новоназначенного министра Сергея Марченко. В своей первой речи на посту министра финансов Марченко заявил о важности налогового и таможенного направлений.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Значительно усилить фискальный каркас страны - особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, потому что государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами", - заявил Марченко.

Кроме этого он заявил, что государство должно вовремя рассчитываться по всем обязательствам перед кредиторами и международными партнерами, однако в переговорах с ними важно защищать интересы украинцев.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины со второго раза назначила Сергея Марченко главой Минфина.

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