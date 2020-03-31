В среду в Украину прибудет партия гуманитарной помощи от правительства КНР, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Дмитрий Кулеба выразил благодарность Китаю за помощь Украине в борьбе с пандемией COVID-19 и партию гуманитарной помощи, которая 1 апреля прибудет в Украину. В ней будут тесты ПЦР, дистанционные термометры, медицинские очки и другие средства индивидуальной защиты для медицинского персонала", - говорится в сообщении.
С целью развития стратегического партнерства между Украиной и Китаем завтра, 1 апреля, Дмитрий Кулеба и Ван И проведут первый телефонный разговор министров иностранных дел двух стран.
Помимо прочего, стороны обсудили торговлю и инвестиции между странами, в частности, перспективные проекты, которые в ближайшее время могут быть реализованы в Украине при участии китайской стороны.
Віталій Барабаненко
Як китайці роблять маски нам на експорт. Де гарантія що саме ці маски зараз не продаються за шалені гроші в аптеках під виглядом захисту від вірусу? Ясно що не всі маски там так робляться. Але те, що ми не можемо це ніяк проконтролювати - це факт.
https://twitter.com/i/status/1244697198757117963