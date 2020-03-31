В среду в Украину прибудет партия гуманитарной помощи от правительства КНР, - МИД

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел видеоразговор с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Посол по просьбе главы МИД подтвердил возможность содействия в централизованной доставке в Украину помощи, которую китайские города собрали для украинских городов-побратимов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность Китаю за помощь Украине в борьбе с пандемией COVID-19 и партию гуманитарной помощи, которая 1 апреля прибудет в Украину. В ней будут тесты ПЦР, дистанционные термометры, медицинские очки и другие средства индивидуальной защиты для медицинского персонала", - говорится в сообщении.

С целью развития стратегического партнерства между Украиной и Китаем завтра, 1 апреля, Дмитрий Кулеба и Ван И проведут первый телефонный разговор министров иностранных дел двух стран.

Помимо прочего, стороны обсудили торговлю и инвестиции между странами, в частности, перспективные проекты, которые в ближайшее время могут быть реализованы в Украине при участии китайской стороны.

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