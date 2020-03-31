Минздрав обновил алгоритм стационарного лечения зараженных COVID-19

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Обновлены алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Согласно обновленным медицинским стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19, стационарное лечение должно обязательно предоставляться:

▪️ больным с подозрением / подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности

▪️ пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.

"По прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличии ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медицинскую помощь. Всем пациентам с COVID-19, находящимся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

"Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности", - добавили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что соответствующие государственные положения утверждены Приказом Минздрава Украины об "Организации оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)". Они основываются на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины.



