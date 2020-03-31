Ключевые положения закона о рынке земли: 100 га в одни руки в первые 2 года, право арендаторам на выкуп без торгов и референдум по допуску иностранцев

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На внеочередном заседании Верховной рады в ночь с 30 на 31 марта народные депутаты приняли в целом законопроект об открытии рынка земли.

Согласно законопроекту запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Основные положения принятого законопроекта № 2178-10:

До 1 января 2024 года покупать землю смогут только физические лица-граждане Украины.

Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможно только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

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Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут. Также участки, расположенные на временно оккупированной территории не продаются и не покупаются, их можно только передать по наследству.

Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га. Если концентрация земель в одних руках превышает этот лимит, лишняя земля конфискуется и продается на торгах. Это ограничение не касается банков.

С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.

Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.

Банки могут быть владельцами земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.

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Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума. Также запрещается покупать землю компаниям, находящимся в собственности иностранных государств, офшоров, или же тем, бенефициара которых невозможно установить. Кроме того, владельцами украинской сельхозземли не могут быть юрлица, зарегистрированные в странах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Арендаторы земель, работающие на них с правом пользования не позднее чем с 2010 года, могут выкупить землю с рассрочкой до 10 лет по цене нормативной денежной оценки таких участков и без проведения земельных торгов. Право собственности покупатель получает после первого платежа.

В случае, если земучасток оказывается в собственности лица, которому владеть землей по этому закону запрещено, оно обязано продать участок в течение года. Если землю в течение этого срока не продадут, участок подлежит конфискации.

Законом также предусмотрена разработка правительством порядка финподдержки фермеров и частных лиц для покупки земельных участков.