Гончарук: Увольнение связываю с нашей систематической борьбой с коррупцией

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Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук связывает свое увольнение и большей части правительства с борьбой с коррупцией.

Об этом пишет NY Times в своей статье за 27 марта, ссылаясь на интервью с Гончаруком, передает Цензор.НЕТ

"Наше увольнение я связываю, прежде всего, с нашей систематической борьбой с коррупцией", - сказал Гончарук о своем понимании того, почему его уволили.

"Мы вмешивались во многие коррупционные схемы людей и не всем это понравилось", - добавил он.

По мнению Гончарука, приверженность Зеленского борьбе с коррупцией в настоящее время находится под сомнением. Он также считает, что на президента оказывалось давление с целью увольнения правительства из-за негативного освещения работы Кабмина на принадлежащих олигархам телеканалах.

Напомним, 4 марта ВР отправила в отставку Кабмин во главе с Гончаруком.

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+11 Valery Greff
рукожоп-коррупционер - прекрасное сочетание, которое умещается в одно слово "зэбил" Гончарук: Увольнение связываю с нашей систематической борьбой с коррупцией - Цензор.НЕТ 1483
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31.03.2020 12:35
+7 Valery Greff
Хе-хе. Еще один под-зэбильник нукать принялся. Ну понукай, нукач Гончарук: Увольнение связываю с нашей систематической борьбой с коррупцией - Цензор.НЕТ 7409
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31.03.2020 12:38
+6 Саша Моднявый
А дыра в бюджете в 100 млрд грн откуда?
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31.03.2020 12:36
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