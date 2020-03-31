"Дарница" регистрирует действующее вещество для препарата, которым лечат коронавирус

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Фармацевтическая компания "Дарница" подала заявку для госрегистрации субстанции Гидроксихлорохин в государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

Препараты с хлорохином\гидроксихлорохином применяется в ряде стран, в том числе и США, для лечения пациентов с COVID-19 в рамках экспериментального лечения, передает УНИАН.

Председатель наблюдательного совета Darnitsa Group Дмитрий Шимкив отметил, что компания ожидает от Минздрава активных действий.

"При условии активного участия государственных структур всех уровней Дарница готова запустить производство и гарантирует соблюдение требований к качеству препарата и лицензионных процедур", - сказал он.

В понедельник Верховная Рада проголосовала за назначение министром здравоохранения Украины Максима Степанова, а также приняла законопроект №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". Документ предоставляет возможность врачам использовать лекарства, которые не имеют соответствующих показаний в утвержденных Минздравом инструкциях по применению, но тем не менее могут помогать в лечении коронавирусной инфекции.

Ранее доктор Евгений Комаровский в своем блоге призывал руководство страны ускорить вопрос получения разрешения от госрегулятора на проведение исследований и регистрацию лекарственных средств. По мнению авторитетного врача, страна может быть обеспечена хлорохином от компании "Дарница", если будет оперативно получено разрешение на производство.

По состоянию на вечер 30 марта COVID-19 лабораторно подтвержден у 548 украинцев, из них 13 случаев – летальные. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что в ближайшие недели количество больных может серьезно увеличиться, поскольку из-за границы вернулось много украинцев, среди которых могут оказаться инфицированные. Президент Владимир Зеленский в своем обращении к народу озвучил три сценария эпидемии в Украине, при худшем из которых коронавирусом заразится 50% населения страны.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли.